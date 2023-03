5 neue Wasserstoff-Busse genehmigt

Über den Aufbaufonds Pnrr wurden Mittel für den Kauf von emissionsfreien Bussen mit Strom- oder Wasserstoffantrieb für die Fahrzeugflotte der öffentlichen Nahverkehrsdienste für Gemeinden mit mehr als 100.000 Bewohnern bereitgestellt. Falls die Gemeinden den öffentlichen Nahverkehr nicht selbst betreiben, können die Gelder auch an Busbetreiber überschrieben werden.Die Gelder sind nun der Gemeinde Bozen zugewiesen worden. „Wir können somit 3,45 Millionen Euro in den Kauf von 5 neuen, mit Wasserstoff betriebenen Bussen für die Inhouse-Gesellschaft des Landes und der Gemeinden Bozen, Meran und Leifers sasa ankaufen“, zeigt sich Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider zufrieden. Bereits nächstes Jahr sollen die neuen emissionsarmen Busse im Einzugsgebiet der sasa im Einsatz sein, kündigte Alfreider an.Die Landesregierung hat dafür die entsprechende Vereinbarung zwischen Land, Gemeinde Bozen und sasa zur Überschreibung von Geldern genehmigt. In den kommenden Tagen soll die Vereinbarung ratifiziert werden. sasa hatte bereits im Herbst 2022 eine entsprechende Ausschreibung für den Ankauf von 5 Wasserstoff-Bussen getätigt.