50 Jahre Greenpeace: Spektakuläre Aktionen in Deutschland

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace startet regelmäßig Aktionen, die Aufsehen erregen.1980: In der Nordsee hängten sich Umweltschützer mit einer Rettungsinsel an einen Giftmüllfrachter und blockierten ihn, damit er keine giftige Säure ins Meer pumpen konnte. Aus dieser Gruppe entstand Greenpeace Deutschland.1981: Um gegen den Ausstoß von Umweltgiften zu protestieren, ketteten sich 2 Umweltschützer für mehr als 24 Stunden an den Schlot einer Hamburger Chemiefirma.1989: Eine Gruppe besetzte Krananlagen des Unternehmens Hoechst. Sie wollte es dazu bringen, keine FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) mehr zu produzieren, die zum Abbau der Ozonschicht beitragen.1995: Während des UN-Klimagipfels in Berlin erklommen Aktivisten den Schlot eines Braunkohlekraftwerks. Sie forderten den Einstieg in die Solarenergie.2006: Aktivisten brachten einen an der Ostseeküste gestrandeten Finnwal nach Berlin und protestierten mit dem Kadaver vor der japanischen Botschaft gegen den Walfang Japans.2009: Umweltschützer demonstrierten auf der Kuppel des Atomkraftwerks Unterweser Niedersachsen. Sie wollten, dass es – neben weiteren Reaktoren – sofort stillgelegt wird.2017: Rund um den G20-Gipfel in Hamburg gab es verschiedene Aktionen: Vor der Elbphilharmonie stellten Aktivisten eine schwimmende Karnevalsfigur des damaligen US-Präsidenten Donald Trump als Baby auf, der das Pariser Klimaabkommen zerrissen hat.2021: Bei der Fußball-EM missglückte eine Protestaktion, was für viel Kritik sorgte: Ein Motorschirm-Pilot musste vor dem Anpfiff des Deutschland-Spiels gegen Frankreich im Münchner Stadion notlanden und verletzte dabei 2 Menschen.

apa