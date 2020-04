500 Euro Urlaubsgeld für Familien?

Ho proposto un bonus di 500€ per famiglia da spendere per le vacanze in Italia. Serve alle famiglie, specie con minori. Serve al mondo del turismo: una piccola boccata d’ossigeno per un’industria in ginocchio #ItaliaViva — maria elena boschi (@meb) April 21, 2020

Auf der Plattform Twitter teilte Bonetti am Dienstagnachmittag einen entsprechenden tweet ihrer „Italia Viva“-Parteikollegin Maria Elena Boschi. Den Bonus von 500 Euro sollen Familien für Urlaub in Italien ausgeben können. „Damit werde den Familien geholfen, sowie der Tourismusbranche“, so Bonetti.Die ehemalige Ministerin und Staatssekretärin Maria Elena Boschi zog bei den Parlamentswahlen 2018 im Einerwahlkreis Bozen in die Abgeordnetenkammer ein und gehört dort dem Haushaltsausschuss an.

ansa/zor