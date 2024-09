Mehr als 50 Tote bei russischem Angriff auf Poltawa

Es werde „alles getan, um so viele Leben wie möglich zu retten“. Er habe eine „vollständige und sofortige Untersuchung“ angeordnet, betonte Selenskyj weiter.Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums waren die beiden Raketen kurz nach dem Beginn des Luftalarms eingeschlagen, als viele Menschen noch auf dem Weg in die Luftschutzbunker waren. In Onlinediensten und Lokalmedien wurde die Bevölkerung zum Blutspenden und zur Hilfe bei der Versorgung der Verletzten aufgerufen.Poltawas Gouverneur Philip Pronin sagte am Abend, bis zu 18 Menschen würden noch unter den Trümmern vermutet. Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte mit, 25 Menschen seien gerettet worden, elf davon wurden demnach aus den Trümmern geborgen.Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj hatten die Raketen „eine Bildungseinrichtung und ein benachbartes Krankenhaus“ in Poltawa getroffen. „Ein Gebäude des Instituts für Kommunikation wurde teilweise zerstört“, erklärte Selenskyj im Onlinedienst Telegram.Poltawa liegt rund 300 Kilometer östlich von Kiew und hatte vor dem Krieg etwa 300.000 Einwohner. Das getroffene militärische Institut für Kommunikation wurde in den 1960er-Jahren gegründet, als die Ukraine noch zur Sowjetunion gehörte, und bildet Telekommunikationsspezialisten aus.„Das Fenster flog auf. Überall war Staub. Ich hatte gerade noch Zeit, meine Schwester vor der Rakete zu warnen“, sagte die Anrainerin Jewgenija Tschyrwa. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, erklärte, der Angriff sei „eine weitere schreckliche Erinnerung an Putins Brutalität gegenüber dem ukrainischen Volk“.In der Ukraine wurde nach dem Angriff aber auch scharfe Kritik an der ukrainischen Militärführung laut. Russische Militärblogger hatten berichtet, der Angriff habe einer Militärzeremonie unter freiem Himmel gegolten. Kritisiert wurde daher, warum es trotz der Gefährdung durch russische Angriffe derartige Versammlungen gibt. „Wie kann es sein, dass eine so große Anzahl von Menschen in einer solchen Einrichtung zusammenkommen kann?“, kritisierte etwa der ukrainische Militärblogger Sergej Naumowich.Die Parlamentsabgeordnete Mariana Besugla, die dem Verteidigungsausschuss angehört und die ukrainische Militärführung schon oft kritisiert hat, warf hochrangigen Offizieren vor, die Soldaten durch derartige Veranstaltungen zu gefährden. Bei Telegram erklärte sie, es habe in der Vergangenheit schon ähnliche Vorfälle gegeben. Bisher sei aber kein ranghoher Offizier für die Gefährdung der Soldaten bestraft worden.Poltawas Gouverneur Pronin erklärte, seine Verwaltung könne aus Sicherheitsgründen keine näheren Angaben zu den Umständen des Angriffs machen. „Der Feind nutzt jedes Mittel, um der Ukraine mehr Leid zuzufügen und die Ukrainer zu verwirren. Bitte vertrauen Sie nur zuverlässigen Quellen“, betonte er.Selenskyj erklärte, er habe „eine umfassende und schnelle Untersuchung“ der Umstände des Angriffs in Poltawa angeordnet. Er kündigte an, Russland „zur Rechenschaft zu ziehen“, und forderte die westlichen Verbündeten Kiews erneut auf, seinem Land schnell neue Luftabwehrsysteme zu liefern und bereits gelieferte weitreichende Waffen für Angriffe auf russisches Territorium nutzen zu dürfen.