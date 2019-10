51 Unterschriften für Wien

Die Initiative zum Brief, den die „Tiroler Tageszeitung“ enthüllte, ging vom Schützenbund aus. „Da der Nationalrat am 19. September eine Entschließung zum Doppelpass gutgeheißen und die Minister zu Gesprächen mit Südtirol und Italien beauftragt hat, haben wir die Parteien gebeten, für unser Anliegen zu unterschreiben“, sagt Landeskommandant Jürgen Wirth Anderlan. Oberstes Ziel sei es, Einblick in den Gesetzentwurf zu erhalten.





„Blöd, dass die Sache herausgekommen ist. Wir wollten und werden sie weiter aus dem Hintergrund verfolgen.“Herausgekommen sind auch die Namen jener 51 Personen, die den Brief unterschrieben haben: 21 sind Landtagsabgeordnete, darunter 11 der SVP.

bv