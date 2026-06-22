Die Explosion in Ras Laffan wurde aber auf einen „technischen Zwischenfall“ zurückgeführt. Dem staatlichen Energiekonzern Qatar Energy zufolge ereignete sich die Explosion Sonntagabend „während der Inbetriebnahme von Anlagen im Industriegebiet Ras Laffan“. In der Folge sei es zu einer Explosion und einem Brand in der lokalen Gasversorgungsanlage Barsan gekommen. Am späten Abend teilte Qatar Energy mit, der Brand sei von Rettungskräften unter Kontrolle gebracht worden.<BR \/><BR \/>Die Behörden des Golfemirats hatten zuvor von einem „technischen Zwischenfall“ gesprochen. Die Explosion sei „internen Ursprungs“ gewesen, erklärte das Innenministerium im Onlinedienst X. AFP-Journalisten berichteten von einer lauten Detonation im Norden von Doha, die in der gesamten Stadt zu spüren gewesen sei.<BR \/><BR \/>Ras Laffan liegt etwa 64 Kilometer nördlich von Doha. In dem Komplex befindet sich die weltweit größte Produktionsstätte von Flüssigerdgas (LNG). Die Energieanlage war mehrmals vom Iran beschossen worden und wurde dabei schwer beschädigt. Katar musste wegen der iranischen Angriffe auf die Anlage zeitweise die Gasförderung einstellen.