540 Festnahmen in Frankreich nach Krawallen am 1. Mai

Auch seien 61 Demonstrantinnen und Demonstranten bei den Auseinandersetzungen verletzt worden, 31 davon in Paris. Die Kundgebungen zum 1. Mai hatten die Gewerkschaften in Frankreich zu erneuten Massenprotesten gegen die weiter umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron genutzt. Die Behörden sprachen von landesweit 782.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei rund 300 Kundgebungen. Nach Gewerkschaftsangaben waren es 2,3 Millionen Menschen. Zu Ausschreitungen kam es unter anderem in Paris, Lyon und Nantes.