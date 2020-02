5G: Zwischen Erwartungen und Risiken

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die 6 Fraktionen der Opposition – Grüne, Team K, Freiheitliche, Süd-Tiroler Freiheit, 5-Sterne-Bewegung und PD – organisierten die Informationsveranstaltung zu dem sehr kontrovers diskutiertem Thema „5G“ unabhängig von Regierung.Die neue Technologie 5G (5. Generation) wurde dabei von mehreren Seiten beleuchtet, und näher darauf eingegangen, was diese neue Technologie im Allgemeinen, aber auch insbesondere für Südtirol bedeutet. Warum dies wichtig ist, erklärt Brigitte Foppa von den Grünen im Gespräch mit STOL.5 international anerkannte Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet gingen auf verschiedene Aspekte des Themas näher ein.Es waren dies Luca Verdi (Physiker und Amtsdirektor Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz), Fiorella Belpoggi (Biologin und Wissenschaftliche Leiterin Istituto Ramazzini), Elmar Grasser (Informatiker und CTO des Schweizer Telekommunikationsunternehmens “Sunrise“), Patrizia Gentilini (Onkologin und Wissenschaftlicher Beirat ISDE Associazione Italiana Medici per l’Ambiente), Martin Röösli (Umweltepidemiologe und Professor an der Universität Basel).Pro und Contra von 5G waren dabei ebenso Thema, wie Gesundheits- und Umweltfolgen, Fortschritt und Grenzen.

stol