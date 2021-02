6 Tote bei Absturz von Militärmaschine in Mexiko

Die Maschine vom Typ Learjet 45 sei beim Start vom Flughafen El Lencero in der Ortschaft Emiliano Zapata im Bundesstaat Veracruz verunglückt, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die Unglücksursache war zunächst unklar.Präsident Andrés Manuel López Obrador bedauerte den Unfall. „Mein tiefstes Beileid gilt den Angehörigen der 6 Offiziere und Soldaten, die ihr Leben bei einem Flugzeugunglück in Veracruz verloren haben. Ich umarme alle mit Liebe“, schrieb der Staatschef im Internet.

