Der Mann hatte im Zentrum der zweitgrößten Stadt Schüsse aus einem Auto abgegeben <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schuesse-in-krakau-fuenf-tote-und-zahlreiche-verletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Die Zahl der Todesopfer stieg am Nachmittag auf sechs, wie der Chef der Woiwodschaft Kleinpolen, Krzysztof Kleczar, nach Angaben der Agentur PAP mitteilte. Mindestens 15 Menschen seien verletzt worden. <BR \/><BR \/>Im Sender Polsat News fügte er hinzu, dass sich zwölf der Verletzten in einem kritischen oder lebensgefährlichen Zustand befänden. Wie die polnische Polizei später bekannt gab, soll eines der Todesopfer britischer Staatsbürger sein.<BR \/><BR \/>Bei den Toten handelte es sich nach Polizeiangaben um vier Frauen und zwei Männer. Der mutmaßliche Täter sei von der Polizei überwältigt worden, hieß es. Er sei von Beamten angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei der Woiwodschaft bei X mit.<h3>\r\nTäter verletzt und festgenommen<\/h3>„Der Täter wurde verletzt und festgenommen“, schrieb Justizminister Waldemar Zurek auf X. Staatsanwaltschaft und Polizei seien vor Ort, um Spuren zu sichern und die Umstände des Angriffs zu klären. „Der Staat handelt“, betonte er. Er appellierte an die Öffentlichkeit, Ruhe zu bewahren. Man werde für eine strenge Bestrafung sorgen.<BR \/><BR \/>Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Man dementiere Berichte über eine Fahndung nach einem möglichen zweiten Täter, schrieb die Polizei der bei X. Der einzige bekannte Täter sei festgenommen und in den Händen der Polizei. Es handle sich um einen polnischen Staatsbürger. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PAP trug der Mann militärische Kleidung.