600-Euro-Affäre: Heute fallen Entscheidungen

Was tun mit (von links) Gert Lanz, Arnold Schuler und Helmut Tauber? Um diese Frage zu beantworten, jagte gestern am SVP-Sitz eine Krisensitzung die nächste. Und sah es am Vormittag noch nach einer harten Gangart aus, klang dies am Nachmittag schon weit weniger drastisch.Eine Entscheidung soll es am heutigen Dienstag geben. Und auch beim Team K ist noch völlig unklar, wie sich Paul Köllensperger (ganz rechts) aus der Affäre ziehen will.

lu/stol