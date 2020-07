600 mögliche infizierte Bengalen in Italien untergetaucht – Rom setzt Flüge aus

600 mögliche bengalische Infizierte werden zurzeit gesucht. Man versuche, sie zu lokalisieren, sagte Vize-Gesundheitsminister, Pier Paolo Sileri, im Interview mit dem Radiosender „Radio 24“. Italien hat am Dienstag alle Flüge aus Bangladesch ausgesetzt, nachdem mehrere Passagiere eines Fluges aus der Hauptstadt Dhaka positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Verbot gilt vorerst eine Woche.Nach Angaben des Gesundheitskommissars für Latium, die Region um Rom, sind 36 der 225 Passagiere positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Alle aus Dhaka Eingereisten müssen für 2 Wochen in Quarantäne. Diese Regel gilt in Italien für alle, die von Ländern außerhalb des Schengenraums einreisen.Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi zeigte sich über die Infektionsfälle unter den bengalischen Staatsbürgern besorgt. „Wir müssen die Kontrollen auf Personen aus Ländern verschärfen, in denen die Zahl der Infektionsfälle noch hoch ist. Wir dürfen nicht die Anstrengungen zunichtemachen, die die Römer zur Begrenzung der Pandemie unternommen haben“, schriebt die Bürgermeisterin.Italien wurde von der Pandemie besonders hart getroffen und zählt rund 35.000 Todesfälle. Der leichte Anstieg der Neuinfektionen in zahlreichen Regionen bereitet entsprechend dem ganzen Land Sorgen. 30 Todesopfer sind von Montag auf Dienstag in Italien nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. Wie das italienische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 138 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

apa/ansa