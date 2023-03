Zahl der Migrantenankünfte vervierfacht – Salvini: „Attacke auf Italien“

Appell: Kein Krieg mehr gegen NGOs

Salvini: „Attacke auf Italien“

Zahl der Migrantenankünfte seit 2023 vervierfacht

Das rund 30 Meter lange und überladene Boot erreichte mit rund 650 Menschen die italienische Küste, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete. Die Leute seien von Libyen aus losgefahren und 5 Tage unterwegs gewesen. Bei den Insassen handelt es sich ausschließlich um Männer, die aus Syrien, Pakistan, Ägypten und Bangladesch stammen, wie Ansa weiter berichtete. Weder die Küstenwache noch zivile Seenotretter waren an der Ankunft beteiligt – sie erreichten die Stadt in der Region Kalabrien autonom.Italien sieht sich derzeit mit einem enormen Flüchtlingsstrom konfrontiert. Am Wochenende erreichten mehr als 3000 Migranten die Insel Lampedusa. Während der Migrationsstrom nach Italien kein Ende nimmt, richtet die Rettungsorganisation „Mediterranea“ an Premierministerin Giorgia Meloni und Staatspräsidenten Sergio Mattarella einen Appell. „Es soll keinen Krieg mehr gegen NGOs und zivile Rettungsschiffe geben. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um so viele Menschenleben wie möglich auf See zu retten“, so Mediterranea in einem Brief am Montag.Die Organisation rief die Europäische Union auf, „angesichts eines bevorstehenden schwierigen Sommers eine europäische Rettungsaktion im Mittelmeer zu starten“.Für Divergenzen sorgte die Festsetzung des Rettungsschiffes „Louise Michel“. Dem Kapitän des Schiffes, Reimar Beckert, wird vorgeworfen, 3 eigenständige Rettungsaktionen in libyschen und maltesischen Gewässern durchgeführt zu haben. Er soll dabei die Anweisungen der italienischen Behörden für die Landung im sizilianischen Hafen von Trapani nicht beachtet und eine übermäßige Anzahl von Personen an Bord genommen haben, die über die 60 für das Schiff zulässigen Personen hinausging.Die angespannte Lage kommentierte Infrastrukturminister Matteo Salvini am Rande eines Treffens in Triest mit den Worten: „Dies ist eine Attacke auf Italien, nicht auf die NGOs.“„Wenn sich eher die Küstenwache als die Marine darüber beschwert, dass ihre Arbeit behindert wird, sollte man das ernst nehmen. Aber das Problem sind die Schlepper und die Schmuggler, nicht andere“, so Salvini.Auf die Nachfrage, ob nicht die NGOs das Problem seien, antwortete der Minister laut Ansa: „Wenn die NGOs die Arbeit unserer Küstenwache erschweren, dann ist das ein Problem. Die Einwanderung nicht von privaten Organisationen geregelt werden, die vom Ausland finanziert werden. Das ist sicher“.Seit Anfang Jänner wurden nach offiziellen Angaben des Innenministeriums in Rom bereits knapp 27.000 Bootsmigranten registriert - weit mehr als viermal so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum (6543). Allein am vergangenen Wochenende kamen 5573 Menschen an den süditalienischen Küsten an.Inzwischen bemüht sich die italienische Regierung, legale Einreisen zu fördern. 82.705 Aufenthaltsgenehmigungen können ausländische Arbeitskräfte beantragen, das sind 13.000 mehr als im vergangenen Jahr. 44.000 Einwanderungsgenehmigungen sind Saisonarbeitern in der Landwirtschaft vorbehalten. Ausgeschlossen von dem Kontingent sind Pflegekräfte und Haushaltshilfen.