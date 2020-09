65,4 Prozent der Südtiroler haben gewählt

Insgesamt haben 270.466 von 413.570 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, davon 138.494 Frauen und 131.972 Männer. Die höchste Wahlbeteiligung verzeichnete Waidbruck mit 84.14 Prozent, am wenigsten Wähler haben mit 50,3 Prozent in Taufers im Münstertal ihre Stimme abgegeben. In der Landeshauptstadt Bozen schritten 60, 62 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne.Landeshauptmann Arno Kompatscher bewertet den Wahlgang unter den besonderen Vorzeichen, die sich heuer aufgrund der erschwerenden Vorkehrungen gegen die Verbreitung des Coronavirus ergeben hatten: „Das Interesse der Bevölkerung an der Demokratie ist konstant hoch geblieben. Dies sei durchaus erfreulich.“ Natürlich wünsche man sich als politisch Verantwortlicher immer eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. „Aber angesichts der Tatsache, dass die Tendenz zu den Urnen europaweit langfristig gesunken ist und angesichts der verständlichen Vorsicht vor Covid-19 werte ich dieses Ergebnis doch als lebendiges Zeichen: Unsere Bevölkerung will mitbestimmen, wer in ihrer Gemeinde die Entscheidungen über das Stadt- und Dorfleben trifft“, sagt der Landeshauptmann in einer ersten Reaktion.Ein Lob richtet Landeshauptmann Kompatscher schließlich an alle Organisatoren und Beteiligten: „Eine Wahl lässt sich nur organisieren, wenn viele Kräfte mitwirken.“ Die Gemeindeverwaltungen, die vielen Freiwilligen, die Wahlkommissionen und Ordnungskräfte, und nicht zuletzt auch die Wahlwerbenden selbst: „Alle mussten mit außerordentlichen Bedingungen zurechtkommen. Trotzdem ist alles geordnet und störungsfrei verlaufen; es sind keine Zwischenfälle bekannt“ fasst der Landeshauptmann zusammen: „Auch das ist ein gutes Zeichen für das Verständnis von Demokratie in unserem Land.“Die Auszählung startet am Dienstag um 9 Uhr. STOL hat für die Gemeinderatswahlen 2020 eine Sonderseite eingerichtet, auf der die Kandidaten aller Gemeinden einsehbar sind. Am Dienstag fließen hier dann alle Wahlergebnisse in Echtzeit ein.

lpa/stol