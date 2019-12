7 Flüchtlinge starben bei Bootsunglück

Das Boot mit Migranten aus Pakistan, Bangladesch und Afghanistan an Bord sei in der Nacht gekentert und untergegangen.





Der See Van liegt in der Nähe der Grenze zum Iran, über die Flüchtlinge regelmäßig in die Türkei kommen, um von dort nach Westeuropa zu gelangen. Die Polizei und Rettungsteams suchten weiter nach möglichen Opfern, erklärten die Behörden.

apa