Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, dass die russischen Streitkräfte wichtige Infrastruktur ins Visier genommen hätten. Mindestens 9 Menschen seien verletzt worden. Im Osten der Hauptstadt gebe es Stromausfälle, zudem gebe es Probleme mit der Wasserversorgung.<BR \/><BR \/>Der ukrainische Energieminister sagte, dass Russland einen „massiven Angriff“ auf die Energieinfrastruktur ausführe. Russland nimmt seit dem Beginn des Krieges mit seinen anhaltenden Drohnen- und Raketenangriffen insbesondere die ukrainische Energieinfrastruktur unter Beschuss.