Es gilt als das völkerrechtliche Fundament des Südtiroler Minderheitenschutzes: Der Pariser Vertrag, der am 5. September 1946 vom italienischen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi und dem österreichischen Außenminister Karl Gruber unterzeichnet wurde. <BR \/><BR \/>Genau 80 Jahre später feierten die Staatsoberhäupter Italiens und Österreichs, Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, das historische Abkommen gemeinsam mit einem Festakt im Meraner Kurhaus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/heute-80-jahre-pariser-vertrag-stol-ist-dabei-livestream" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zur Live-Berichterstattung von STOL.<\/a><h3>\r\nKompatscher: „Autonomie bedeutet für uns Verantwortung“<\/h3>In seiner Rede erinnerte Landeshauptmann Kompatscher an die Entwicklung der Südtiroler Autonomie: „Das Gruber-De-Gasperi-Abkommen, das wir heute als Ausgangspunkt, als Grundlage unserer Autonomie feiern, wurde seinerzeit von den Südtirolern als große Enttäuschung wahrgenommen“, hob Kompatscher in seiner Rede hervor. Das erste Autonomiestatut bestätigte bei vielen diesen Eindruck, als viele entscheidende Befugnisse bei der Region lagen „und damit dort, wo die zu schützenden Sprachgruppen in der Minderheit lagen“. <BR \/><BR \/><BR \/>Dennoch beinhaltete der Vertrag bereits Grundrechte: „Das Pariser Abkommen, das anfangs so unterschätzt wurde, definierte bereits grundlegende Leitlinien unseres heutigen Minderheitenschutzes“, betonte Kompatscher. So etwa das Recht auf Unterricht in Muttersprache oder die Gleichberechtigung der deutschen und italienischen Sprache in den öffentlichen Ämtern. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356042_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Heute können wir feststellen, dass die Schutzinstrumente ihre Wirkung entfaltet haben und alle drei Sprachgruppen die notwendige Gewissheit hegen, nicht benachteiligt zu werden“, sagte Kompatscher. „Dieser Schutz und diese Sicherheit sind der feste Boden, auf den wir uns begegnen und auf dem aus einem friedlichen Nebeneinander Schritt für Schritt ein wertschätzendes Miteinander wurde“, so Kompatscher. <BR \/><BR \/>Auch wirtschaftlich sei Südtirol dank der Autonomie aufgeblüht, betonte der Landeshauptmann. „Südtirol hat sich dank der Autonomie von einer armen Bergregion zum Wohlstandsland und Nettozahler in Italien entwickelt.“<BR \/><BR \/>Zuletzt erinnerte Komatscher an die letzte Autonomiereform. „Es ist eigentlich nicht nur gelungen, Zuständigkeiten wiederherzustellen, die zuvor durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs eingeschränkt worden waren, nein, gleichzeitig sind auch Ausbau, Weiterentwicklung und zusätzliche Absicherungen möglich geworden.“<h3>\r\nVan der Bellen: „Südtirol ist ein besonderes Stück Europa“<\/h3>Wie bekannt, ist auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen eigens aus Österreich angereist, um an den Feierlichkeiten zum 80-Jahr-Jubiläum des Pariser Vertrags teilzunehmen. Als Tiroler, aufgewachsen im Kaunertal, sei ihm Südtirol stets ein großes Anliegen gewesen, wie Van der Bellen gleich zu Beginn seiner Rede betonte. „Südtirol ist ein besonderes Stück Europa, das Österreich und Italien nicht trennt, sondern noch viel enger verbindet“, sagte Van der Bellen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356069_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An die Unterzeichnung des Pariser Vertrags habe er, damals selbst erst zweieinhalb Jahre alt, zwar keine Erinnerung, doch umso intensiver habe er sich später für die Entwicklungen in Südtirol interessiert. Laut dem Bundespräsidenten sei es Alcide De Gasperi, Karl Gruber und der Unterzeichnung des Pariser Vertrags zu verdanken, dass man sich weg von den Streitigkeiten und hin zu Dialog und damit einer Weitsicht für das Zusammenleben im Land wandte.<BR \/><BR \/> „Südtirol lebt heute, 80 Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Vertrags, in Frieden und Wohlstand und hat auch seine kulturelle Identität beibehalten – dafür richte ich am heutigen Jahrestag meine herzlichsten Glückwünsche aus“, so Van der Bellen. Genauso sei es die heutige Position des Landes allen Südtirolerinnen und Südtirolern aller drei Sprachgruppen selbst zu verdanken, die über die Jahrzehnte hinweg zusammengehalten und sich für ein friedliches Miteinander eingesetzt haben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356072_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Natürlich galt der Dank auch dem österreichischen Bundespräsidenten, der für Südtirol und seine besonderen Anliegen stets ein offenes Ohr hat. Landeshauptmann Arno Kompatscher überreichte Van der Bellen daher einen Verdienstorden des Landes. „Die Südtirol-Frage ist vielen ein Herzensanliegen. Doch bei Alexander Van der Bellen merkt man, dass er dem Land aufgrund seiner persönlichen Lebensgeschichte besonders eng verbunden ist“, erklärte Kompatscher.