800 Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass verlassen Gaza

Ein Vertreter des Ägyptischen Roten Halbmonds sagte am Sonntag zunächst nur, 500 von ihnen seien auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs angekommen. Die Mehrheit stamme aus Russland und der Ukraine. Zudem seien es Ägypter, die ursprünglich aus den Palästinensergebieten stammten.Das russische Ministerium für Katastrophenschutz teilte mit, am Sonntag seien allein 70 Menschen mit russischem Pass über Rafah ausgereist. Nach früheren Angaben könnten sich bis zu 600 Personen mit russischer Staatsbürgerschaft im Gazastreifen aufhalten, meldete die Agentur TASS.Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Qahera News berichtete, etwa 500 der Ausreisenden stammten aus rund 15 Ländern, darunter auch Deutschland, die USA, China und Frankreich. Sie warteten im Saal des Grenzübergangs darauf, dass ihre Formalien für die Ausreise erledigt würden, um dann mit Unterstützung ihrer Botschaften weiterzureisen.Polen teilte mit, dass die ersten seiner Staatsangehörigen den Gazastreifen verlassen hätten. „Die ersten polnischen Bürger, die sich im Gazastreifen aufhalten, haben den Grenzübergang in Rafah überquert und sind auf der ägyptischen Seite. Der Prozess hat begonnen“, erklärte Jacek Siewiera, der Leiter des polnischen Nationalen Sicherheitsbüros, auf X (vormals Twitter). Die Luftwaffe stehe bereit, die polnischen Staatsangehörigen auszufliegen. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte Siewiera, es handle sich um 18 Staatsbürger, darunter Minderjährige. Er hoffe, dass im Laufe des Tages weitere hinzukommen würden.Nach dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das israelische Militär den Gazastreifen abgeriegelt und greift dort ununterbrochen Ziele an.