9 Dinge, die man über die G20 wissen sollte

Die „Gruppe der 20“ (G20) ...1.... besteht aus der Europäischen Union und den stärksten Volkswirtschaften aller Kontinente. Das sind folgende 19 Länder: Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, Türkei und die USA.2.... hat bei jedem Gipfel internationale Organisationen wie die Weltbank und die Vereinten Nationen (UN) zu Gast. Auch Spanien und Singapur sind jedes Mal dabei. Die italienischen Gastgeber haben diesmal zudem die Niederlande, Kongo, Bahrain und Ruanda nach Rom eingeladen.3.... repräsentiert knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung.4.... vereint vier Fünftel der weltweiten Wirtschaftskraft und drei Viertel des Welthandels.5... wurde zur internationalen Abstimmung in Finanz- und Wirtschaftsfragen gegründet.6... beschäftigt sich inzwischen aber auch mit vielen anderen globalen Themen von der Terrorbekämpfung über den Klimaschutz bis zur Pandemiebekämpfung.7... trifft sich seit 2008 in der Regel einmal im Jahr auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Während der Finanzkrise 2009 und 2010 gab es sogar zwei Treffen. Im vergangenen Jahr gab es unter der Präsidentschaft Saudi-Arabiens wegen Corona keinen Präsenz-Gipfel, dafür aber zwei virtuelle Treffen der Staats- und Regierungschefs. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hatte Mitte Oktober einen weiteren Video-Gipfel zum Thema Afghanistan einberufen.8.... beschließt bei ihren Gipfeltreffen gemeinsame Erklärungen, die zwar rechtlich nicht bindend sind, politisch aber trotzdem eine starke Signalwirkung haben. Auch an diesem Wochenende ist eine geplant.9... wird im nächsten Jahr von Indonesien geleitet. Der Gipfel findet auf der Insel Bali statt.Nach vorbereitenden und zum Teil bilateralen Gesprächen am Freitag beginnt der Gipfel in Rom offiziell am Samstagvormittag mit der Ankunft der Staats- und Regierungschefs. Am Abend steht ein kulturelles Event in den Thermen des Diokletian an. Der Sonntag beginnt mit einem Gruppenfoto im historischen Zentrum von Rom. Danach folgen auf dem Gipfelgelände weitere Diskussionsrunden. Am Nachmittag soll der Gipfel gegen 16.00 Uhr mit Pressekonferenzen der Teilnehmer enden.

apa/stol