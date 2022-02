91 Prozent der Bürger geimpft

Doch selbst wenn der Anteil der Ungeimpften nur bei 9 Prozent liegt, ergeben diese 9 Prozent„die Mehrzahl der Fälle in Krankenhäusern und Intensivstationen“, so Speranza.Mehr als 5 Millionen Italiener sind nicht geimpft, und das sei zweifellos ein kritisches Problem. Ab Dienstag gilt in Italien eine allgemeine Impfpflicht für über 50-Jährige am Arbeitsplatz. Das Risiko neuer Varianten ist ebenso eine beunruhigende Unbekannte wie die große Zahl der nicht geimpften Menschen.Daher sei es notwendig, „weitreichende“ Impfstoffe zu entwickeln, die gegen Varianten des SarsCoV2-Virus wirksam sind. Eine neue Iss-Studie sei ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung.

stol