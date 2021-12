A22: Fahrbahn nun doch nicht reduziert

Es war ein Hin und Her gestern mit den Infos: Zunächst hieß es, auf der Brennerautobahn werde ab Freitag Abend die Fahrbahn auf eine Spur reduziert – in Richtung Süden im Bereich der Staatsgrenze beim Eintritt auf italienisches Staatsgebiet. Dann teilte die Brennerautobahn AG mit, dass die Reduzierung erst ab Samstag Morgen erfolgen sollte – und am Abend wurde sie total abgesagt.