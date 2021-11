A22: Grünes Licht für 3 Lärmschutzwände bei Bozen Nord

Die Brennerautobahn AG hat ein Projekt für die Errichtung von 3 Lärmschutzwänden entlang der Brennerautobahn zwischen Kilometer 76+260 und Kilometer 77+380 bei der Mautstelle Bozen Nord und nördlich davon vorgelegt. Für die Umsetzung des Vorhabens ist das Einvernehmen des Landes Südtirol nötig.In ihrer heutigen Sitzung (16. November) hat die Landesregierung Landeshauptman Arno Kompatscher dazu ermächtigt, dieses zu geben. Den entsprechenden Beschluss in die Landesregierung hatte die zuständige Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer eingebracht. Sie ist überzeugt, dass „dieses Projekt die Lebensqualität der Bevölkerung verbessert, indem es die Lärmbelastung entlang der Autobahn verringert.“Die Gemeinde Bozen hatte die Realisierung der Lärmschutzwände bereits 2019 positiv begutachtet. Positive Gutachten liegen auch von der Landschaftsschutzkommission sowie vom Amt für Geologie und Baustoffprüfung, vom Amt für öffentliches Wassergut und vom Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord des Landes vor.Entlang von Unterleitach, an der Südspur der Brennerautobahn, ist die Errichtung von 2 Lärmschutzwänden vorgesehen: die Lärmschutzwand „Unterleitach 1“ und die Lärmschutzwand „Unterleitach 2“. Ziel ist es, die Lärmbelastung der Häuser von Unterleitach zu verringern sowie die Schallübertragung zu vermeiden.Die Lärmschutzwand „Unterleitach 1“ (von Km 76+260 bis Km 76+502) wird 8 Meter hoch und 240 Meter lang sein und in gekrümmter Form ausgeführt. Sie liegt etwas nördlich der Mautstelle Bozen Nord.Die Lärmschutzwand „Unterleitach 2“ (von Km 76+916 bis Km 77+380) wird insgesamt rund 500 Meter lang sein und gliedert sich in drei Abschnitte: Ein Abschnitt von 82,66 Meter Länge wird als vertikale, 6,5 Meter hohe Lärmschutzwand ausgeführt; es folgt ein Abschnitt von 280 Metern Länge als gekrümmte, 8 Meter hohe Lärmschutzwand sowie ein Abschnitt in der Länge von 120,8 Metern als vertikale, 4,5 Meter hohe Lärmschutzwand.An der Nordspur der Autobahn, die dem Fluss Eisack zugewandt ist, ist bei der Mautstelle Bozen Nord die Errichtung der vertikalen Lärmschutzwand „Bozen Nord“ vorgesehen. Sie wird 400 Meter lang und 4,5 Meter hoch sein.Die neuen Lärmschutzwände sollen den Lärmpegel für die Häuser bei Tag und Nacht durchschnittlich um circa 5 bis 6 Dezibel Ampere (dB(A)) im Vergleich zum aktuellen Wert absenken.

