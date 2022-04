Ab 1. Mai: Green Pass fällt weg – Masken wohl nur mehr Empfehlung

Es ist davon auszugehen, dass die vierte Dosis den über 80-Jährigen verabreicht werden wird. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hatte sich entsprechend geäußert. Die AIFA wird ihre Entscheidung in den nächsten Tagen treffen, und sie dürfte mit den Angaben der EMA übereinstimmen.Ab dem 1. Mai werden sich die Anti-Covid-Regeln ändern: „Es wird eine weitere Lockerung geben, der Green Pass wird im Grunde nicht mehr erforderlich sein“, sagte Costa.„Die einzige Überlegung, die wir anstellen, ist die, ob wir die Masken in Innenräumen ganz abschaffen oder unter bestimmten Umständen beibehalten sollten“, sagte er weiter. „Was die Masken angeht, glaube ich, dass die Italiener in den letzten 2 Jahren ein ganz anderes Bewusstsein und eine andere Verantwortung entwickelt haben als noch vor 2 Jahren.“ Costa führte als Beispiel der Masken für den Außenbereich: „Obwohl wir die Pflicht vor 2 Monaten aufgehoben haben, sehen wir immer noch Bürger, die sie tragen.“„Was die Masken in Innenräumen betrifft, so können wir die Verpflichtung in eine Empfehlung umwandeln“, sagte Costa abschließend. „In bestimmten Situationen wie in Verkehrsmitteln, in U-Bahnen, Bussen und Zügen kann es sinnvoll sein, die Verpflichtung zum Tragen von Masken noch eine Weile aufrechtzuerhalten, da die Zahl der Ansteckungen noch hoch ist.“