Ab 1. Mai: Weg mit den Masken in Innenräumen

Der Unterstaatssekretär im Gesundheitsministerium, Andrea Costa - Foto: © ANSA / Jessica Pasqualon / Z24

„Die Maske hat sich als sehr wirksames Mittel zur Abwehr von Covid erwiesen. Das Ziel der Regierung ist es, bis zum 1. Mai die Maske auch in Innenräumen nicht mehr vorzusehen“, sagte Costa. Es könne besondere Situationen geben, die die Regierung bewerten wolle und in denen die Verwendung der Maske in geschlossenen Räumen vielleicht noch empfohlen oder vorgesehen werde, „aber ich denke, dies ist ein Zeichen für die Rückkehr zur Normalität“, sagte er im italienischen Fernsehen auf Sky TG24.Italien stehe mit dem Ende des Ausnahmezustandes vor dem Beginn eines neuen Weges: „Wenn wir uns heute auf eine neue Phase freuen können, müssen wir meiner Meinung nach all den Italienern danken, die sich haben impfen lassen“, sagte Costa.Man müsse auch derer gedenken, die es nicht geschafft haben: Mehr als 159.000 Menschen sind in 2 Jahren Pandemie an Covid-19 gestorben. Costa: „Ich glaube, dass dies denjenigen zu denken geben sollte, die sich unverantwortlicherweise immer noch gegen eine Impfung entscheiden.“Ein Sommer ohne Einschränkungen sei möglich: „Die große Neuerung im Vergleich zum letzten Jahr besteht darin, dass heute mehr als 92 Prozent der Bürgerinnen und Bürger durch den Impfstoff geschützt sind, was es uns ermöglicht, einer möglichen kritischeren Situation in der Nachsommerphase gelassener zu begegnen.“ Es gelte, nicht nachzulassen und die Menschen von den Vorteilen der Impfung zu überzeugen.