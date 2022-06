Ab 15. Juni: Keine Maskenpflicht in Kinos und Theatern mehr – Und im Nahverkehr?

So ist seit Anfang Mai in fast allen Lebensbereichen kein Green Pass mehr vorzuweisen. Aufrecht bleibt diese Pflicht nur in Einrichtungen des Gesundheitswesens, der sozialen Pflege und Sozialfürsorge sowie in vergleichbaren Einrichtungen.Seit dem heutigen 1. Juni fällt auch bei der Einreise nach Italien die Green-Pass-Pflicht weg. Man muss also weder geimpft, genesen oder getestet sein, um nach Italien fahren zu können.Was die Maskenpflicht betrifft, so ist diese seit dem 1. Maiauf wenige Bereiche beschränkt: In öffentlichen Verkehrsmitteln musste sie weiter getragen werden, auch in Innenräumen bei öffentlichen Aufführungen in Theatern, Konzertsälen, Kinos und Unterhaltungslokalen.In den meisten dieser Bereiche soll die Maskenpflicht, geht es nach Gesundheitsminister Roberto Speranza, mit Mitte Juni wegfallen. In Kinos und Theatern wird es keine Maske mehr brauchen, sagte er am Dienstag in einem Interview.Was den öffentlichen Nahverkehr anbelangt, so könnte die Maskenpflicht aber auch über den 15. Juni hinaus verlängert werden.