Damit wird die Aussetzung aufgehoben, die nach dem Einsturz eines Teils des Bozner Justizpalastes mit der Verordnung Nr. 5 vom 17. Juli 2026 angeordnet worden war.<BR \/><BR \/>Um die Arbeit des zuständigen Amtes rasch wieder aufnehmen zu können, hat das Land eine Überprüfung seiner Immobilien durchgeführt. Gesucht wurde ein geeigneter und für die Bürgerinnen und Bürger leicht erreichbarer Standort: Die Landesimmobilie in der Garibaldistraße 4 in Bozen erwies sich als am besten geeignet und wird daher vorübergehend als Sitz des zuständigen Amtes des Landesgerichts Bozen für die Erklärungen zur Sprachgruppenzugehörigkeit genutzt. <BR \/><BR \/>Das Nutzungsrecht für die Immobilie war der Gemeinde Bozen bereits am 22. Oktober für einen Zeitraum von 30 Jahren gewährt worden. Die Übergabe an die Gemeinde wird nun um drei Jahre verschoben.