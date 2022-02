Ab April wird’s lockerer: Diese Corona-Erleichterungen plant Rom

Der Ausnahmezustand läuft am 31. März aus, und die Regierung in Rom hat beschlossen, ihn nicht zu verlängern. Die Zahl der Ansteckungen sinkt, die Krankenhäuser leeren sich und der Anteil der Infizierten geht in vielen Regionen zurück. Eine Reihe von Maßnahmen soll daher auslaufen. Einige bleiben bestehen. Was bisher bekannt ist.