<h3>\r\nSperrzeiten:<\/h3>Der betroffene Straßenabschnitt bleibt von Montag, 8. September, bis Freitag, 12. September, jeweils rund um die Uhr – also von 0 bis 23.59 Uhr – gesperrt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208241_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nBetroffener Bereich:<\/h3>Die Einschränkung betrifft ausschließlich die Zu- und Einfahrt der Anschlussstelle Vahrn Süd auf Höhe der Pustertaler Straße. Die Umfahrung über Vahrn Nord\/Brixen Süd ist in beiden Fahrtrichtungen frei befahrbar.<h3>\r\nUrsprüngliche Meldung angepasst<\/h3>In einer ersten Mitteilung war von einer Sperre des Straßenstücks vom Kreisverkehr Pustertaler Straße bis zum Fernheizwerk zwischen 7 und 18 Uhr die Rede. Nach erneuter Abstimmung mit dem Straßendienst Eisacktal und der ausführenden Baufirma hat die Gemeinde nun die ganztägige Sperrung bestätigt und den betroffenen Abschnitt eingegrenzt.<h3>\r\nHinweis zum Schulstart<\/h3>Die Sperre fällt mit dem ersten Schultag nach den Sommerferien am 8. September zusammen. Die Gemeinde bittet Eltern, Schüler und alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit. Empfohlen werden alternative Routen sowie eine großzügigere Zeitplanung für Fahrten in Richtung Brixen.