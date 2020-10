Ab Donnerstag gilt in Italien die Maskenpflicht im Freien – und in Südtirol?

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Mittwochnachmittag berichtet, soll die Maskenpflicht im Freien im gesamten Staatsgebiet gelten und unmittelbar nach der Veröffentlichung im Amtsblatt – Beobachter gehen von spätestens Donnerstag aus – in Kraft treten.Den Mund-Nasen-Schutz muss man dann also auch im Freien IMMER tragen, unabhängig vom Abstand zu anderen Menschen. Nur wenn man sich an Orten bewegt, wo es ausgeschlossen ist, jemandem zu begegnen oder wenn man sich mit Menschen, mit denen man zusammenlebt, an einem isolierten Ort aufhält, gilt die Maskenpflicht im Freien nicht. Auch bei sportlichen Aktivitäten oder beim Radfahren muss man die Maske nicht tragen. Mit sich führen muss man sie natürlich, wie bisher auch in diesen Fällen, immer.Bei Nichteinhaltung dieser Pflicht drohen saftige Strafen von 400 bis 1000 Euro, die Einhaltung soll streng kontrolliert werden.Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 6 Jahren und Menschen mit Krankheiten oder Einschränkungen, die das Tragen der Maske unmöglich machen.Eines zur Klarheit vorweg: Was auch immer Rom in Sachen Maskenpflicht im Freien dekretiert, Südtirol muss nicht 1:1 nachbeten. Das Landesgesetz von Mai wurde nicht angefochten, ist also in Kraft und ermöglicht einen autonomen Weg.„Aus heutiger Sicht bleiben wir derzeit bei unseren bestehenden Regeln, behalten uns aber mittelfristig Anpassungen vor“, so Landehauptmann Arno Kompatscher gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“.Zu diesen könnte auch eine Rückkehr zur Maskenpflicht ab 2 Metern Abstand zählen. „Einfach deshalb, weil die Menschen den einen Meter oft unterschätzen“, so der Landeshauptmann. Denn: Südtirol hat seine Infektionszahlen noch im Griff. Fakt ist aber, dass sie auch hierzulande steigen. So wurden am heutigen Mittwoch 55 Neuinfektionen bei 1642 Abstrichen festgestellt. Allerdings wurde in Rom am heutigen Mittwoch auch festgelegt, dass die Regionen bei der neu festgelegten Maskenpflicht kaum Handlungsspielraum haben. Sie dürfen zwar schärfere Vorschriften als jene der Regierung erlassen, nicht aber weniger strenge.

vs/d