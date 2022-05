„Ab Herbst in den Schulklassen keine Masken mehr“

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ist die Maskenpflicht mittlerweile abgeschafft worden. Nicht so in der Schule. Schüler und Lehrer müssen im Unterricht auch weiterhin die Masken tragen.Ab dem kommenden Schuljahr soll sich dies aber ändern, auch wenn sich die Infektionslage wieder zuspitzen sollte: „Ab Herbst werden wir in den Klassen keine Masken mehr tragen“, sagte Costa am Freitag. Zudem soll es flächendeckenden Präsenzunterricht geben. Südtirol will diesbezüglich bereits im laufenden Schuljahr einen Sonderweg gehen und die Maskenpflicht in den Klassen abschaffen. Bislang gibt es aber noch kein grünes Licht aus Rom.Die italienische Regierung begründet das Aufrechterhalten der Maskenpflicht bis zum Schulende Mitte Juni mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und damit, dass das Virus immer noch zirkuliere.