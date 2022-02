Ab heute: Geldstrafe für ungimpfte über 50-Jährige

Zur Erinnerung: Der italienische Ministerrat hat eine Impfpflicht für alle über 50-jährigen Bürger in Italien erlassen . Ab dem heutigen 1. Februar wird die Strafe über 100 Euro fällig für jene Personen, die der Impfpflicht nicht nachgekommen sind.Ab dem 15. Februar folgt dann der nächste Schritt: Alle 50-Jährigen, die am Arbeitsplatz keinen 2G-Nachweis vorweisen können, werden suspendiert, gelten als unentschuldigt abwesend und bekommen kein Gehalt und auch keine sonstigen Vergütungen.Die Suspendierung ist bis zum 15. Juni wirksam, oder so lange, bis eine betreffende Person den 2G-Nachweis vorweisen kann.Wird die Arbeit entgegen der geltenden Gesetze ohne 2G-Nachweis weitergeführt, wird eine Strafe zwischen 600 und 1500 Euro verhängt.

