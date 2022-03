Ab heute: Impfungen mit Novavax möglich

Der Impfstoff war im Dezember von der EU-Arzneimittelbehörde EMA empfohlen und von der EU-Kommission bedingt als fünfter Covid-19-Impfstoff in der EU zugelassen worden.Mit dem Novavax-Impfstoff steht in den EU nun erstmals ein proteinbasierter Corona-Impfstoff zur Verfügung – eine seit langem bekannte und genutzte Methode.Daher könnte der Impfstoff auch für Menschen interessant sein, die Vorbehalte gegen die neuartigen Technologien der mRNA- und Vektorimpfstoffe haben.Werden sich nun also auch die Impfskeptiker impfen lassen? Das sagt der stellvertretende Covid-Einsatzleiter, Patrick Franzoni.

stol