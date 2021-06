Ab heute: Ohne negativen Test ins Restaurant und ins Lokal

Darauf haben viele Südtiroler gewartet: Ab heute muss kein negativer Test mehr vorgewiesen werden, um im Inneren eines Restaurants oder einer Bar zu sitzen.Die anderen bisher geltenden Sicherheitsbestimmungen – z.B. maximal 4 Personen pro Tisch – bleiben hingegen aufrecht.Ebenfalls ab heute dürfen überdachte Schwimmbäder und Schwimmzentren sowie Wellness- und Thermalanlagen den Betrieb wieder aufnehmen.Die Nutzung von gemeinschaftlichen Duschen und Umkleideräumen in geschlossenen Räumen – z.B. in Gebäuden bei Freibädern oder Trainingsplätzen – setzt weiterhin den Corona-Pass voraus.Weiterhin nur mit gültigem Corona-Pass möglich sind Besuche von Konzerten sowie Aufführungen in Theatern und Kinos.Die von 22 auf 23 verschobene nächtliche Ausgangssperre (bis 5 Uhr morgens) bleibt aufrecht.Personen mit gültigem Corona-Pass dürfen in Geschäften eine chirurgische Maske anstatt der ansonsten vorgeschriebenen FFP2-Maske verwenden.Da nun der Zugang zu Restaurants und Gastlokalen auch ohne Test möglich ist, werden landesweit die Teststrecken zurückgefahren. Zwar werden sie nicht vollständig aufgegeben – für manche Aktivitäten ist weiterhin ein negatives Testergebnis notwendig – das Angebot wird aber deutlich reduziert, vor allem in kleineren Gemeinden.Ab 15. Juni sind Hochzeitsfeierlichkeiten und Ähnliches mit gültigem Coronapass wieder möglich, außerdem Messen in Präsenz.Wie das Tagblatt „Dolomiten“ schreibt, entscheidet die Landesregierung schon am heutigen Dienstag über weitere Lockerungen am 7. Juni.

liz