Ab Montag weiterhin eine rote, 5 orange und 14 gelbe Regionen in Italien

An der Anzahl der Regionen, die der jeweiligen Farbe zugeordnet werden, ändert sich auch nach dem Wochenende nichts. Weiterhin gibt es in Italien ab der kommenden Woche eine rote, 5 orange und 14 gelbe Zonen.In den Gebieten mit den meisten Einschränkungen werden allerdings die Karten neu gemischt. Das Aostatal, bisher orange eingefärbt, wird am Montag zur roten Zone, während die Bewohner auf Sardinien sich nach dem Wechsel in das orange Feld auch einige Lockerungen freuen können.Ebenfalls orange bleibe die süditalienischen Landesteile Apulien, Kalabrien, Basilikata und die Insel Sizilien. Alle übrigen Regionen nd autonomen Provinzen gelten als gelb.Die Ansteckungskurve sinkt laut Angaben des italienischen Zivilschutzes kontinuierlich ab. Allerdings ist weiterhin größte Vorsicht geboten, um der Pandemie Einhalt zu gewähren. Darum sollen in Zukunft auch die Kontrollen verstärkt werden.

ansa/stol