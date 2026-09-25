Der Dieselpreis dürfte ab dem morgigen Samstag erneut steigen. Grund ist eine Regelung aus dem jüngsten Regierungsdekret zu den Verbrauchsteuern (Accise) und der Kfz-Steuer. Der darin vorgesehene Tankrabatt für Diesel wird vorübergehend halbiert.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des italienischen Kraftstoffpreis-Beobachtungsdienstes lag der durchschnittliche Preis am heutigen Freitag an den Tankstellen im Straßennetz bei 2,338 Euro pro Liter Diesel im Selbstbedienungsbetrieb. Benzin kostete durchschnittlich 2,154 Euro.<h3>\r\nZusätzliche Belastung von rund 3,05 Euro bei einer Tankfüllung<\/h3>Auf den Autobahnen lag der durchschnittliche Dieselpreis bei 2,421 Euro pro Liter, während Benzin durchschnittlich 2,247 Euro kostete.<h3>\r\nTankrabatt sinkt auf 6,1 Cent pro Liter<\/h3>Derzeit beträgt die Vergünstigung auf die Diesel-Verbrauchsteuer einschließlich Mehrwertsteuer 12,2 Cent pro Liter. Mit Samstag wird dieser Betrag auf 6,1 Cent pro Liter reduziert.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Verbraucherschutzverbands Codacons bedeutet allein diese Änderung eine zusätzliche Belastung von rund 3,05 Euro bei einer Tankfüllung. Der Verband rechnet mit einem entsprechenden Anstieg unabhängig davon, wie sich die eigentlichen Kraftstoffpreise an den Tankstellen entwickeln.<BR \/><BR \/>Codacons verweist zudem auf die Entwicklung des Verbrauchsteuersatzes: Dieser stieg demnach für Diesel als Kraftstoff zwischen dem 18. und 25. September von 572,90 auf 622,90 Euro je 1.000 Liter. Mit dem morgigen 26. September gilt demnach der höhere Satz.