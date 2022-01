In diesen Geschäften gilt ab morgen Green-Pass-Pflicht

Mit dem am 7. Jänner in Kraft getretenen Dekret der Regierung in Rom sind neue Vorschriften für Geschäfte eingeführt worden: Nicht nur Mitarbeiter von Friseuren, Barbieren und Schönheitspflegern, sondern auch ihre Kunden sind nun verpflichtet, den Green Pass vorweisen zu können.Am 1. Februar gilt 3G auch für den Zugang zu Ämtern, Post-, Bank- und Finanzdienstleistungen. Eine Klage einreichen oder an einer Gerichtsverhandlung teilnehmen kann man hingegen auch ohne Green Pass.Auch Geschäfte werden ab 1. Februar dazu verpflichtet, den Green Pass der Kunden zu kontrollieren. Eine Liste mit Ausnahmen wird aus Rom erwartet und dürfte innerhalb der nächsten Stunden veröffentlicht werden.Für den Kauf von Lebensmitteln in Geschäften und Supermärkten ist kein Green Pass nötig. Auch Märkte sind von der Green-Pass-Pflicht ausgenommen. Selbes gilt für den Kauf von Medikamenten und Körperpflegeprodukten sowie in Brillengeschäften. In Kosmetikgeschäften ist der Green Pass hingegen Pflicht.Zeitungskioske im Freien müssen nicht nach dem Green Pass fragen, wohl aber die Betreiber von Geschäften, die Zeitungen verkaufen, und jene von Buchhandlungen.Treibstoffe für Autos und Brennstoffe für den Haushalt sind weiterhin ohne Green Pass erhältlich.

stol