Ab Samstag dritter Lockdown in Österreich

Mit der Maßnahme will das Land die Verbreitung des Coronavirus weiter eindämmen. Zuletzt war das öffentliche Leben von Mitte November bis Anfang Dezember heruntergefahren worden.Seitdem ist die Zahl der Neuinfektionen deutlich gefallen. In den vergangenen 7 Tagen wurden rund 160 Fälle pro 100.000 Einwohner gezählt.Damit liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Gegensatz zu den vergangenen Monaten inzwischen unter den aktuellen Werten in Deutschland.

dpa