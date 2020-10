Ab Samstag: Sperrstunde für Restaurants ab 18 Uhr – Bars müssen ganz schließen

Restaurant und Geschäfte (außer Lebensmittel) schließen um 18 UhrBars, Eisdielen und Konditoreien werden geschlossen. (Take Away-Service ist für alle möglich).Ausweitung der Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 UhrTheater und Kinos werden ebenfalls ab Samstag geschlossenKeine Tätigkeit für Chöre und MusikkapellenKeine öffentlichen Veranstaltungen mehr erlaubtKeine privaten Feste und Feiern mehr erlaubtNur mehr Individualsport im Freien erlaubt, kein Kontaktsport, kein Gruppentraining.Kinderbetreuung, Kindergärten und Schulen bleiben geöffnet. 50 Prozent Fernunterricht in Oberschulen mit absoluter Maskenpflicht bei Präsenzunterricht und auch am Platz.Soziosanitäre Dienste bleiben wie bisher geöffnet.Für die Gemeinden Mals, Freienfeld, Sarntal, Leifers und Ratschings wird aktuell geklärt, ob zusätzliche Maßnahmen in Kraft gesetzt werden müssen, die im Wesentlichen darin bestehen, dass das Gemeindegebiet nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen verlassen werden darf, alle Handels- (außer Lebensmittel) und Gastronomiebetriebe geschlossen halten müssen sowie in diesen Gemeinden auch der Schulunterricht ausgesetzt bleibt. Es würde sich hierbei um temporäre Maßnahmen von 14 Tagen handeln. Diese maßnahmen würden bereits ab dem morgige Freitag in Kraft treten.

stol/vs