Ab September keine Masken- und Impfpflicht an Schulen mehr

Die Impfpflicht für Lehrer an Schulen gilt noch bis zum 31. August. Danach dürfen auch jene Lehrpersonen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, wieder in den Schulklassen unterrichten.Auch die Maskenpflicht fällt ab September weg, wie aus dem Rundschreiben des Unterrichtsministeriums hervorgeht: Weder für Lehrer, noch für Schüler ist die Maskenpflicht vorgesehen.Sehr wohl sollen sowohl Lehrer als auch Schüler eine FFP2-Maske tragen, wenn für sie die Gefahr eines schweren Coronaverlaufs besteht, sie also zu einer Risikogruppe gehören.Diese neuen Regeln könnten im Bedarfsfall, so heißt es im Rundschreiben, aber abgeändert werden, etwa dann, wenn die Zahl der Neuinfektionen oder der Krankenhauseinweisungen wieder deutlich ansteigen. Autonomen Provinzen“.