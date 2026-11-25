Statt 12 bis 24 Monate oder länger auf die Abfertigung zu warten, erhalten Landesbedienstete ihr Geld ab jetzt spätestens 90 Tage nach dem Dienstaustritt. Und zwar in einer einzigen Rate. „Nach mehr als zwei Jahren rechtlicher, technischer und finanzieller Vorarbeit kann das neue Modell jetzt starten und wurde am 25. November von Personallandesrätin Magdalena Amhof und dem Direktor des Pensionsamtes Alexander Dalsasso in Bozen vorgestellt“, heißt es in einer Mitteilung des Landespresseamtes.<BR \/><BR \/><BR \/>„Die Abfertigung ist ein Teil des erarbeiteten Lohns unserer Bediensteten. Es ist ihr Geld. Unser Ziel war deshalb klar: Sie sollen schneller darüber verfügen können, als es die staatliche Regelung vorsieht“, betont Amhof. Das Land streckt künftig den gesamten Betrag vor. Den Anteil des Nationalen Instituts für soziale Fürsorge NISF\/INPS holt es sich bei staatlicher Fälligkeit über eine Sondervollmacht zurück. Für den Projektstart und den Abbau bestehender Ansprüche stehen in den Haushalten 2026 und 2027 insgesamt 61,65 Millionen Euro an zusätzlichen Geldern bereit.<BR \/><BR \/><BR \/>Dem Start gingen umfangreiche Vorarbeiten voraus. Unter anderem mussten die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sowie Abläufe im Pensionsamt neu organisiert und digitalisiert werden. „Wir haben den gesamten Prozess von der Berechnung über die Buchhaltung bis zur Sondervollmacht neu aufgesetzt, eine neue Software eingeführt und das Personal geschult“, erklärte Amtsdirektor Dalsasso. Für Fragen wurde die Servicestelle <a href="mailto:Abfertigungen@provinz.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Abfertigungen@provinz.bz.it<\/a> eingerichtet.<BR \/><BR \/><BR \/>Auf rechtlicher Ebene musste die Personalordnung des Landes geändert und zwei Kollektivverträge umgesetzt werden. Der Bereichsvertrag für das Landespersonal tritt am 26. November in Kraft. Am 5. November wurde auch eine Vereinbarung zwischen Land und INPS über die Rückerstattung der vorgestreckten Beträge unterzeichnet. „Hinter dieser scheinbar einfachen Lösung stecken viele rechtliche, finanzielle und technische Schritte. Jetzt sind wir soweit und können mit den Auszahlungen beginnen“, zeigt sich Amhof zufrieden.<BR \/><BR \/><BR \/>Für Dienstaustritte ab 1. Oktober dieses Jahres gilt die neue Regelung rückwirkend. Gleichzeitig baut das Pensionsamt die bestehende Warteliste schrittweise ab. Beide Schienen werden laut Amhof parallel bearbeitet<BR \/><BR \/><BR \/>Die Landesverwaltung startet als erster Bereich mit diesem Modell. Aber auch für andere Körperschaften sei die rechtliche Möglichkeit nun geschaffen, sagt Amhof. Sie benötigen allerdings eine entsprechende Regelung im jeweiligen Bereichskollektivvertrag und Finanzierung.