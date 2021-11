Abgeordnete fordern wieder strengere Corona-Regeln im EU-Parlament

Parlamentspräsident David Sassoli sagte neulich: „In Anbetracht der aktuellen Pandemie-Lage wollen wir vermeiden, dass so viele Kollegen und Mitarbeiter über einen so langen Zeitraum ohne irgendwelche Abstände zusammensitzen“.Der „dringende Appell“ wurde von den Abgeordneten Daniel Caspary (CDU), Angelika Niebler (CDU) und weiteren 177 Parlamentariern auch aus anderen Parteien unterzeichnet. Konkret wollen sie wieder zurück zu strengeren Maßnahmen aus einer früheren Phase der Pandemie, die etwa Körpertemperaturmessungen am Eingang, Beschränkungen von Personenzahlen und mobiles Arbeiten umfasst hatten.Derzeit gelten an allen Standorten des EU-Parlaments weiterhin Maßnahmen wie eine weitgehende Maskenpflicht. Außerdem darf das Parlament nur betreten, wer geimpft, genesen oder getestet ist.

dpa