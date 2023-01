Abhörskandal in Athen: Misstrauensvotum gegen Premier Mitsotakis

Mitsotakis hatte Oppositionschef Tsipras bereits vor dem Antrag vorgeworfen, mit Aktionen wie einem Misstrauensvotum angesichts der kommenden Parlamentswahlen „eine politische Schlammschlacht“ anzetteln zu wollen. Die Parlamentswahlen in Griechenland müssen bis Mitte Juli stattfinden.Hintergrund ist, dass der griechische Geheimdienst EYP zwischen 2020 und 2022 die Telefone und Handys von Oppositionspolitikern, Ministern und hochrangigen Militärs sowie Journalisten abgehört hatte. Dies bestätigte die zuständige Datenschutzbehörde ADAE und informierte alle Vorsitzenden der griechischen Parteien, die im Parlament vertreten sind.Mitsotakis hatte in den vergangenen Monaten erklärt, er habe davon nichts gewusst. Im Zuge der Enthüllungen traten bereits im vergangenen August der Chef des griechischen Nachrichtendienstes sowie der Generalsekretär des Regierungsbüros, Grigoris Dimitriadis – der auch Mitsotakis' Neffe ist -, zurück.Beobachter gingen am Mittwoch davon aus, dass Mitsotakis das Misstrauensvotum überstehen werde, da seine Partei mit 156 Abgeordneten eine bequeme Mehrheit im Parlament mit 300 Sitzen hat. Für einen Erfolg der Opposition sind 151 Stimmen für das Misstrauensvotum notwendig.