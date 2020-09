ABN: „Sehr zufriedenstellendes Ergebnis für die Arbeitnehmer“

Neben den Gemeinderäten waren gar einige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch bei den Bürgermeisterwahlen erfolgreich. „Insbesondere hervorzuheben ist hier die Leistung von Klaus Rainer und seinem Team in Innichen – ohne Zweifel ist er ein Bürgermeister, der die Agenda der Arbeitnehmer mitträgt und vertritt. Durch seinen Einsatz konnte er die Innichner überzeugen, die Wahl um das Bürgermeisteramt gewinnen und überdies damit auch der Partei einen enormen Dienst erweisen“, so Amhof.Natürlich müssen gewisse Gemeinden nun eingehender analysiert werden, so Amhof und meint: „Die enorme Energie und Bestätigung, die uns dieses Wahlergebnis als Partei, aber auch als Arbeitnehmerorganisation gibt, wollen wir nutzen, um unsere Parteiorganisation und unser Netzwerk engmaschiger und zielgerichteter zu gestalten.“„Grundsätzlich gilt aber auch den Wählern sowie unseren sehr engagierten Kandidaten großer Dank. Einmal den Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen, für das wir uns würdig erweisen wollen und einmal für den großen, meist ehrenamtlichen, Einsatz der Arbeitnehmerkandidaten“, so Amhof abschließend.

