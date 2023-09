Abschuss von Bärin F36 – Fugatti: „Wir ziehen vor den Staatsrat“

Fugatti: „Bärin einzufangen ist viel schwieriger“

Eine Woche später startete das Tier einen Scheinangriff auf ein Wandererpaar in der Ortschaft Dos del Gal. Aus diesem Grund hatte der Trentiner Landeshauptmann am Freitag ein Abschussdekret erlassen, das die Entnahme der 6-jährigen Bärin vorsah. Diese Abschussverordnung wurde am Montag vom Verwaltungsgericht Trient ausgesetzt. „Die einzige durchführbare Vorsichtsmaßnahme“ sei laut dem Gericht, die Bärin einzufangen und im Tierpflegezentrum Casteller gefangen zu halten.Nun geht das juristische Ringen um das Schicksal der Bärin F36 in eine weitere Runde. Auf einer Pressekonferenz kündigte Fugatti an, Einspruch gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes beim Staatsrat einlegen zu wollen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.„ Wir hatten in den vergangenen Tagen versucht, die Entnahme durchzuführen, aber das Exemplar bewegte sich in einem weitläufigen und undurchdringlichen Gebiet, in dem nicht immer ein Signal des Funkhalsbandes zu empfangen war. Nun wurde die Entnahme ausgesetzt, und es beginnt der viel schwierigere Prozess des Einfangens. Die Probleme, die nun auftreten werden, hängen mit der Entscheidung für den Fang zusammen. Für uns ist das Exemplar extrem gefährlich, und es besteht ein Problem für die öffentliche Sicherheit“, sagte Fugatti.Er hoffe, dass der Staatsrat dem Einbruch stattgeben werde und es zu einer Revision der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes komme. Am Wochenende hatte sich auch der Chef der Lega, Matteo Salvini, zum Thema Großraubtiere geäußert. Auf einer Wahlkampfveranstaltung forderte er, dass die Entscheidung über das Großraubwild nicht Rom, sondern Trient und Bozen zustehe.