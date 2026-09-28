2,50 Euro pro Liter Diesel – das gab es noch nie in Südtirol. Bis gestern. An einer Tankstelle im Pustertal wurde diese Marke überschritten. Seit Samstag hat die römische Regierung den Tankrabatt nämlich halbiert, und der Diesel ist – wie befürchtet – erneut teurer geworden.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="820297" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/eni-will-dieselpreis-bei-219-euro-belassen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet hat, will der Energiekonzern ENI ab dem heutigen Montag einen Preisdeckel für die an seinen Tankstellen vertriebenen Kraftstoffe einführen.<\/a> Für Diesel soll bei ENI ein Höchstpreis von 2,19 Euro pro Liter gelten, für Benzin soll die Obergrenze bei 1,99 Euro pro Liter liegen.<BR \/><BR \/>Auch das Erdölunternehmen Socar, das die IP-Tankstellen (Italiana Petroli) in Italien kontrolliert, will dem Beispiel von ENI folgen.