Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni feierte in dieser Woche gleich zwei Meilenstein: Zum einen ist ihre Regierung seit nunmehr drei Jahren im Amt. Das sind mittlerweile 1.096 Tagen, womit Meloni den früheren Premier Bettino Craxi übertrifft. Sie steht nun an der Spitze der am drittlängsten regierenden Regierungen der italienischen Republik. Nur Silvio Berlusconi konnte mit zwei Amtszeiten längere Regierungen vorweisen.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="352704" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Meloni selbst sieht in dieser Beständigkeit ein Zeichen politischer Stabilität. Der langjährige Südtiroler Landtagsabgeordnete und Ex-Senator Oskar Peterlini warnt im Interview jedoch vor einer ambivalenten Dynamik – <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/meloni-ist-gefaehrlich-gut" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie das gesamte Interview.<\/a>