Der Entwurf soll als Grundlage für die Position der EU bei der kommenden Weltgesundheitskonferenz zur Tabakkontrolle (COP11) im November in Genf sein. 

Bis wann könnte das Verbot umgesetzt werden? – HIER lesen Sie den konkreten Fahrplan.

Er bezieht sich auf einen Bericht einer WHO-Studiengruppe zur Regulierung von Tabakerzeugnissen, in dem ausdrücklich empfohlen wird, „Filter zu verbieten, um die Genießbarkeit und Attraktivität von Zigaretten zu verringern", heißt es von der „BILD"-Zeitung. Der EU-Rat schließt sich dieser Empfehlung laut dem Bericht an und sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Tabakkonsums.

Teil der EU-Krebsvorsorgestrategie

Die Pläne fügen sich in das langfristige Ziel der EU-Kommission ein, den Anteil der Raucher in der Bevölkerung bis 2040 auf unter fünf Prozent zu senken. Nach Angaben der Kommission ist Rauchen in Europa für mehr als ein Viertel aller Krebstodesfälle verantwortlich – auch Passivrauchen gilt als erheblicher Risikofaktor.