Das iranische Militär hat die US-Streitkräfte vor dem angekündigten Einsatz in der Seestraße von Hormuz am Persischen Golf gewarnt. Das Zentralkommando der iranischen Streitkräfte erklärte am heutigen Montag, man werde auf jede Bedrohung entschieden reagieren. Handelsschiffe und Öltanker sollten jegliche Bewegung ohne Koordination mit dem iranischen Militär unterlassen.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="556493" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Wir warnen: Alle ausländischen Streitkräfte, insbesondere die aggressive US-Armee, werden angegriffen, wenn sie beabsichtigen, sich der Straße von Hormuz zu nähern und in sie vorzudringen“, sagte Ali Abdollahi, Chef des Zentralkommandos der Armee.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Schiffe befreien zu wollen, die wegen des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran im Persischen Golf festsitzen. Auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärte Trump, die USA würden die Schiffe sicher aus der vom Iran gesperrten, für den weltweiten Ölhandel und -transport wichtigen Wasserstraße geleiten, damit sie ihre Fahrt fortsetzen könnten.<h3>\r\nIran blockiert seit mehr als zwei Monaten die Schifffahrt im Golf<\/h3>Der Iran blockiert seit mehr als zwei Monaten fast die gesamte Schifffahrt im Golf mit Ausnahme der eigenen, was die Energiepreise in die Höhe getrieben hat. Im vergangenen Monat verhängten die USA ihrerseits eine Blockade gegen Schiffe aus iranischen Häfen.<BR \/><BR \/>Das US-Zentralkommando (CENTCOM) kündigte an, 15.000 Soldaten und mehr als 100 Flugzeuge sowie Kriegsschiffe und Drohnen einzusetzen. „Unsere Unterstützung für diesen Verteidigungseinsatz ist für die regionale Sicherheit und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung, wobei wir gleichzeitig die Seeblockade aufrechterhalten“, erklärte CENTCOM-Kommandant Brad Cooper.