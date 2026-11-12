Ein entsprechender Notfallvorrat soll helfen, Situationen wie großflächige Stromausfälle, Naturkatastrophen, Cyberangriffe oder geopolitische Krisen zu überstehen.<BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="897005" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Zu den empfohlenen Vorräten gehören vor allem ausreichend Trinkwasser und haltbare Lebensmittel. Darüber hinaus sollten Haushalte wichtige Medikamente, eine Taschenlampe, Batterien, ein batteriebetriebenes Radio sowie ein Erste-Hilfe-Set bereithalten. Auch Hygieneartikel, Bargeld und Kopien wichtiger Dokumente können im Ernstfall hilfreich sein.<BR \/><BR \/>Hintergrund der Empfehlung ist die zunehmende Bedeutung der Krisenvorsorge. Bei größeren Notfällen könnten Versorgungswege unterbrochen, Strom- und Kommunikationsnetze beeinträchtigt oder Hilfsorganisationen vorübergehend überlastet sein. Ein Vorrat für drei Tage soll deshalb ermöglichen, die erste Zeit einer Krise eigenständig zu überbrücken.<BR \/><BR \/>Die Empfehlung ist nicht verpflichtend. Die EU setzt vielmehr auf Eigenverantwortung und möchte die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber möglichen Krisen stärken.