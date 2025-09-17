<i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="343883" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Für die Schule brauchen wir eine gute Regulierung, verbunden mit Konzepten, Kompetenzerwerb und offenen Gesprächen“, sagt Manuel Oberkalmsteiner, Leiter des digitalen Bereichs im Forum Prävention.<h3>\r\nNach Ansicht der Organisation braucht es drei zentrale Schritte<\/h3><b>Klare Konzepte<\/b>: Schulen sollten verbindliche Leitlinien zum Einsatz digitaler Geräte entwickeln, die den Alltag transparent strukturieren.<BR \/><BR \/><b>Stärkung der Medienkompetenz<\/b>: Kinder und Jugendliche müssen lernen, Chancen und Risiken der digitalen Welt verantwortungsvoll zu nutzen.<BR \/><BR \/><b>Ernstnehmen der digitalen Lebenswelt<\/b>: Erwachsene sollten Fragen, Sorgen und Themen von Jugendlichen aus ihrer Online-Welt aktiv aufgreifen.<h3>\r\nSmartphone-Führerschein<\/h3>Ein Beispiel für einen praxisnahen Ansatz sei der Smartphone-Führerschein, heißt es vom Forum Prävention. Dabei würden Schüler grundlegende Medienkompetenzen erwerben, etwa zu einem gesunden Umgang mit digitalen Medien und zur Internetsicherheit – ganz ohne den Einsatz von Smartphones im Unterricht. Bereits 80 Prozent der deutschsprachigen Mittelschulen nehmen daran teil. Die italienischsprachigen Mittelschulen sollen ab Frühjahr 2026 folgen.<BR \/><BR \/>Der Smartphone-Führerschein wird vom Forum Prävention gemeinsam mit der Landesdirektion deutschsprachige Schulen, der italienischen Bildungsdirektion, dem Landesbeirat für Kommunikation sowie dem Südtiroler Sanitätsbetrieb umgesetzt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>